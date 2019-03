Sonntagsmatinee mit Filmgespräch

Im Kintopp in Hollfeld wird in Zusammenarbeit mit "Demokratie Leben" am Sonntag, 10. März, um 11.30 Uhr der Film "Womit haben wir das verdienst?" gezeigt. Die 16 -jährige Tochter von Wanda (Caroline Peters) steht eines Tages in der Wohnung und verkündet, dass sie Muslima werden möchte. Sie wird ab sofort auch ein Kopftuch tragen. Wanda ist geschockt, ist sie doch eine weltoffene und auch liberale Frau: Warum gerade ihre Tochter?

Im Anschluss folgt ein Filmgespräch mit der zum Islam konvertierten Sandra Yagoub. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr ging die junge Frau in die Kirche und war römisch-katholisch getauft. Dann begann sie, ihren Glauben zu hinterfragen - und ihr Leben änderte sich. red