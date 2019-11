Maßbach 28.10.2019

Sonntagskaffee und Aktion Sternstunden

Die Freunde der deutsch-französischen Partnerschaft Maßbach bieten am Sonntag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr im Haus der Vereine einen "Sonntagskaffee" an. An dem Tag findet auch die Aktion Sternstu...