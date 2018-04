Sonntagsbrunch für Vater und Kind

Das Mütterzentrum "MüZe" mal als Mama-freie Zone - ein Vormittag für Väter und ihre Kinder zum Frühstücken und Spielen und mit richtig viel Zeit für- und miteinander: Dazu lädt das Mütterzentrum Ebermannstadt mit dem Familienstützpunkt am Sonntag, 15. April, ein. Zwischen 10 und 12.30 Uhr kann man ohne Voranmeldung einfach ins "MüZe" in der Feuersteinstraße 11 kommen. Für das Frühstück wird von den Erwachsenen ein kleiner Beitrag verlangt, Kinder sind frei. Weitere Informationen erhalten Väter per E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder telefonisch unter 0151/56042210. red