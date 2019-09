Der Markt Gößweinstein lädt am Sonntag, 15. September, ab 10 Uhr zum "Herbstgoldenen Sonntag-Markt" ein. Die Veranstaltung findet auf dem Friedhofparkplatz statt. Parkmöglichkeiten sind am "Haus des Gastes" und an der Schule vorhanden. red