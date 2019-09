Sonntags mal wieder in den Gottesdienst?

Nach der Sommerpause beginnt mit dem Herbst so manches neu: Schule, Arbeit, Alltag und auch der Gottesdienst.

Die Gemeinden in der Ephorie Rodach nehmen das mit vielen anderen Gemeinden im Kirchenkreis zum Anlass, am Sonntag, 22. September, besonders zum Besuch eines Gottesdienstes einzuladen. Die Idee ist am "Back to Church-Sunday", Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde oder Familienmitglieder anzusprechen und ihnen die Gastfreundschaft in einem Gottesdienst zu empfehlen.

Die Ephorie Rodach lädt ein zu den Gottesdiensten am 22. September in Bad Rodach in der Johanniskirche um 10 Uhr, in Breitenau in der Marienkirche um 9 Uhr mit Taufe, in Heldritt in der Nikolauskirche um 10 Uhr, in Meeder in der St. Laurentiuskirche um 9.30 Uhr, in Neukirchen in der Johanniskirche um 8.45 Uhr, in Roßfeld in der Margarethenkirche um 9 Uhr sowie außerdem in Unterlauter in der Trinitatiskirche um 10 Uhr. red