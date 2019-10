Sonntag wieder Wigalois-Poetry Slam

Der Kulturverein Wirnt von Gräfenberg lädt am Sonntag, 20. Oktober, zum Gräfenberger Poetry Slam in seiner Lesereihe "Poeten-Eckela" ein. Die Moderation übernimmt der Regensburger Slammer Pascal Simon. Weitere Slammer bereichern das Programm. Wer einen eigenen Text vortragen möchte und in Gräfenberg und Umgebung zuhause ist, kann sich per E-Mail (poetryslam@kunstundmehrinfranken.de) anmelden. Bewertet werden allein die Qualität der vorgetragenen Texte und der gekonnte Vortrag. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Bürgerhaus, Am Gesteiger 8. red