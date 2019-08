Sonntag ist Haba-Familientag

Der Haba-Familientag, der am Sonntag, 11. August, im Waldbad stattfindet, bietet für alle Familien und Kinder ein abwechslungsreiches Spiel- und Bewegungsprogramm. Es ist bereits das 15. Mal, dass diese Veranstaltung mit dem Hauptprogrammpunkt Familientriathlon zu Spaß und Freude an Sport und Bewegung einlädt. Anmeldungen bitte bis Freitag, 9. August, 12 Uhr, an die Koja im Landratsamt Coburg, Herr Senftleben, Telefon 09561/514-2204, E-Mail familientriathlon@landkreis-coburg.de. Am 11. August werden noch Anmeldungen ab 10 Uhr direkt vor Ort im Waldbad entgegengenommen. red