Sonntag Gottesdienst in der Josefskirche

Am Sonntag, 5. Mai, feiert die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt um 9.30 Uhr den Sakramentsgottesdienst zum Sonntag Misericordias Domini (Sonntag des guten Hirten) in der Josefskirche von Regens Wagner. Zum Gottesdienst ist jedermann eingeladen. Der Posaunenchor der Christuskirche übernimmt die musikalische Ausgestaltung. In der Christuskirche ist am Sonntag, 5. Mai, kein Gottesdienst. red