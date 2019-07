"Sonnentropfen" helfen belasteten Kindern

Für Kinder aus psychisch belasteten Familien startet die Caritas im September die Gruppe "Sonnentropfen". Gemeinsam mit Esmeralda, einem kleinen Dralefantenmädchen, und Pipo dem kleinen frechen, jedoch durchweg zuversichtlichen Grashüpfer erkunden die Kinder auf spielerische Art und Weise psychische Erkrankungen. Die Kinder lernen im geschützten Rahmen, sich zu öffnen, ihre Fragen zu stellen und über ihre Erfahrungen, Ängste und Gefühle zu sprechen. In der psychologischpädagogisch geführten Gruppe erleben sie Verbundenheit mit anderen Kindern, die ähnliches kennen. Die Gruppe richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und dessen psychisch belasteten Elternteil (mit oder ohne Partner) aus der Stadt oder dem Landkreis Bamberg. Das Angebot umfasst ein Vorgespräch, zehn Gruppenstunden für die Kinder sowie ein Nachtreffen und zwei begleitende Elterngespräche. Sowohl Eltern als auch Kinder sollten an der Teilnahme interessiert und mit dem Inhalt einverstanden sein, teilt die Caritas weiter mit.

Anmeldung für die Gruppe ist ab sofort möglich: telefonisch oder persönlich in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern im Caritas Beratungshaus, Geyerswörthstraße, Telefon 0951/29957-30. red