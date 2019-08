Ein Sonnensegel, das

sich an einem Anwesen in der Gottfried-Hart-Straße in Haßfurt befand, wurde mutwillig zerschnitten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80 Euro. Die Tat passierte in der Zeit vom 2. bis 10. August. Die Polizei in Haßfurt sucht den Täter und bittet um Zeugenhinweise, Rufnummer 09521/9270. red