Sonnenblumen gedeihen

Biologisch mustergültig bewirtschaftet Karl Thieroff aus Heinersberg seinen ehemaligen Bauernhof. Der frühere hauptberufliche Forstwirt hat in seiner Zeit als Rentner das gesamte Anwesen umfunktioniert. Aus dem einstigen Viehstall wurde ein schön hergerichteter Veranstaltungsraum. Im Außenbereich sind viele Blumen und Gewächse herangezogen worden. Er nennt auch einen Gemüsegarten mit heimischen Sorten sein Eigen. Seit kurzer Zeit blüht in Heinersberg auch ein Frankenhopfen, der vom Boden bis zum Dachgiebel der neu verkleideten landwirtschaftlichen Halle reicht.

Hitze gab Schub

Neben den zahlreichen Blumenkästen und Kübeln ist Thieroff ganz besonders stolz auf seine Sonnenblumen. Die heißen Tage der vergangenen Wochen haben diesen nochmals einen gewaltigen Wachstumsschub gegeben.

Mit einem Lächeln verweist Thieroff auf neu hinzugekommene Sonnenblumen im Bereich seiner Holzlege. "Ich habe hier lediglich bei der Blumenwiese nachgeholfen, die Sonnenblumen sind ganz von alleine gekommen.

Eines der Prachtexemplare, welches er mit einfachen Holzgestellen stützt, hat 26 Blüten. In der Regel erreicht die krautige Pflanze eine Wuchshöhe von ein bis zwei Metern, in Heinersberg ragen die Blumen jedoch an geschützten Stellen doppelt so hoch hinaus. Der Hobbygärtner will auch beweisen, dass speziell Sonnenblumen, aber ebenso der Hopfen im 650 Meter hoch gelegenen Heinersberg gewaltig wachsen und blühen können.