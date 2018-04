Sonnefelder können "Schützenhilfe" für Frohnlach leisten

Weil die Auswärtshürde für den VfL Frohnlach aller Voraussicht nach am heutigen Samstag in der Landesliga Nordost beim Spitzenklub ATSV Erlangen viel zu hoch ist, wäre "Schützenhilfe" einen Tag später vom Nachbarn TSV Sonnefeld gut.

Die Renk-Truppe empfängt mit der Regionalliga-Reserve der SpVgg Oberfranken Bayreuth nämlich einen der direkten Konkurrenten der "Blau-Weißen" im Kampf um einen Relegationsplatz.

Doch bevor die Frohnlacher nach Sonnefeld schauen, wollen sie vielleicht doch für eine Sensation in Erlangen sorgen. Und der Trainer der Gastgeber zeigt vor dem Tabellenvorletzten durchaus Respekt: "Ich werde Frohnlach sicherlich nicht unterschätzen. Die haben eine richtig gute Offensive. Deswegen sehe ich die schon gut. Im Hinspiel hatten wir auch Probleme, auch wenn wir das am Ende souverän gespielt haben", sagt Erlangens Trainer Shiqpran Skeraj über den kommenden Gegner. Und: "Nur weil die unten in der Tabelle stehen, heißt es nicht, dass wir schon gewonnen haben. Wir müssen die richtige Einstellung mitbringen."

Von der gelobten Offensivabteilung des VfL war allerdings am Mittwochabend bei der 1:3-Heimniederlage gegen Mitterteich wenig zu sehen. Einzig und allein Sayko Trawally machte etwas Betrieb und erzielte auch die Führung. Die wenigen Fans im Willi-Schillig-Stadion, die zumindest eine gute erste halbe Stunde ihres VfL sahen, waren nach der Partie maßlos enttäuscht und kamen zu der Erkenntnis, dass die Müller-Elf ab sofort mutig und mit mehr Esprit und Selbstvertrauen auftreten müsse. Nur dann könne sie zumindest noch einen Relegationsplatz erobern und das Klassenziel in der Saisonverlängerung erreichen.

Der TSV Sonnefeld würde mit einem Dreier gegen die Bayreuther Zweite dem Ziel Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen. Doch nicht mit so einer Leistung wie zuletzt gegen Memmelsdorf: "Wir hatten zwar eine gute erste Viertelstunde, in der wir es versäumt haben, das Tor zu machen, aber danach haben wir nahtlos da weitergemacht, wo wir in Erlangen aufgehört haben. Wir werden ganz klar ansprechen, woran es bei uns momentan hapert, denn jetzt muss ein Sieg her", sagt Trainer Bastian Renk. ct

VfL Frohnlach (Aufgebot): Mozzo / ETW Pfister - Teuchert, Humpert, Rebhan T., Lauerbach, Göhring, Pflaum, S. Schramm, Weinreich, Autsch (?), Schramm M., Trawally, Hartmann, Maad. - Es fehlen: Beetz, Edemodu, Knie (alle verletzt), Wieczorek (gesperrt). - Trainer: Oliver Müller.



TSV Sonnefeld (Aufgebot): Jauch - Kunick, Demel, Jacob, Simitci, Civelek, Graf (?), Friedlein, Rödel, Kappenberger, E. Özdemir, Renk, T. Özdemir, Scheler, Zapf, Schorn, Beland, Thyroff, Steiner. - Es fehlen: Ghose, Leffer, Pawellek, Schneider (alle verletzt). - Spielertrainer: Bastian Renk.