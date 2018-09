Sonne steht tief: Auto landet im Feld

Eine 64-jährige Frau fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto von Redwitz kommend in Fahrtrichtung Hochstadt. Aufgrund der tief stehenden Sonne kam sie kurz vor der Zettlitzer Kreuzung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Feld. Dabei wurden drei Verkehrsschilder beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihre Beifahrerin kam mit Schnittwunden im Gesicht und am Hals mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Lichtenfels. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro.