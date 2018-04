Sonne scheint für die Kinder

Am Weißen Sonntag hatte sich in Etzelskirchen eine große Anzahl von Menschen bei strahlendem Wetter versammelt. Um zehn Uhr wurden zehn Jungen, sieben Mädchen und viele Jubelkommunikanten von der Blasmusik und den Ministranten zum Gotteshaus geleitet.

Unter der Leitung von Pfarrer Stefan Pröckl erhielten die 17 Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion. In seiner Predigt forderte der Pfarrer die Jubelkommunikanten auf, sich an ihre eigene Erstkommunion zurückzuerinnern. Auch er könne sich noch gut an seine eigene Kommunion erinnern.

Die Erstkommunion erhielten: Bennett Achtzehn, Jannes Dellermann, Julian Dürrbeck, Jolina Gehr, Julia Gittelbauer, Fiona Kleetz, Simon Leisgang, Jonas Litz, Leon Litz, Leni-Marie Moi, Till Nowotschin, Vincent Peißker, Nina Peßler, Jule Pfitzenmaier, Larissa Völker, Max Weigl und Maximilian Zangl.

Am Montag nach dem Weißen Sonntag ging der Ausflug der Kommunionkinder nach Bamberg, zur Messfeier der Kommunionkinder im Bamberger Dom. Der Gottesdienst wurde geleitet von Erzbischof Ludwig Schick. Auch er erinnerte sich in seiner Predigt an seine Erstkommunion und das Gefühl, das er beim Empfang des Leibes Christi gehabt hatte. Er empfand ein Gefühl der Wärme und er hoffte, dass auch die Kommunionkinder das gleiche Gefühl der Wärme erleben werden. Im Anschluss an den Gottesdienst ging es zum Mittagessen am Fuße des Doms. Einen weiteren Höhepunkt erlebten die Kommunionkinder am Nachmittag beim Bowling in Bamberg.

Edgar Litz