Sonne blendet: zwei Mal Totalschaden

Aufgrund der tief stehenden und blendenden Sonne übersah am Samstagmittag ein 46-Jähriger mit seinem Fiat Doblo einen Mercedes mit seinem 48-jährigen Fahrer. Der Ältere war auf der übergeordneten Kreisstraße 24 zwischen Zultenberg und Neudorf unterwegs, als ihn der von Görau kommende jüngere Mann wegen der tief stehenden Sonne übersah und in die rechte Seite des Mercedes fuhr. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 40 000 Euro.