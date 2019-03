Sonne blendet junge Autofahrerin

Wegen der tief stehender Sonne übersah am Mittwochmorgen eine 18-Jährige mit ihrem VW Beetle einen Renault, dessen Fahrer verkehrsbedingt an einer Engstelle in der Talstraße in Sylbach angehalten hatte. Sie fuhr mit ihrem Auto auf den Renault auf. Dabei verletzte sie sich leicht. Da die Pkw nicht mehr fahrbereit waren, sind sie abgeschleppt worden. Außerdem musste die Feuerwehr Haßfurt ausgelaufene Flüssigkeit abbinden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5500 Euro beziffert.