Sonne blendet: heftiger Auffahrunfall

Ein leicht Verletzter und ein Schaden von 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße FO 26. Während ein 77-jähriger VW-Fahrer am linken Fahrbahnrand halbseitig auf dem Gehweg in Richtung Ortsausgang parkte und zum Losfahren in seinem Auto saß, wollte ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer vorbeifahren. Dieser wurde jedoch von der Sonne geblendet und war so irritiert, dass er nicht genügend Sicherheitsabstand zum parkenden Fahrzeug einhielt. Deshalb fuhr der Ältere nahezu frontal auf den VW auf, und der noch nicht angeschnallte VW-Fahrer stieß mit dem Kopf gegen das Lenkrad. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht.