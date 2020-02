Sonja Diener feierte 90.

Sonja Diener, geborene Liendorf, feierte kürzlich ihren 90. Geburtstag. Besonders dankbar ist die Jubilarin, die in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt geboren wurde, dass sie seit einigen Jahren im Haus ihrer Tochter Monika Bayer leben kann und von ihr liebevoll umsorgt wird. Sonja Diener war in Bitterfeld nahezu 30 Jahre lang in der Filmindustrie, in der auch Kunstfasern hergestellt wurden, als Meisterin tätig.

Die Glückwünsche der Gemeinde Himmelkron überbrachte Bürgermeister Gerhard Schneider, für den Kreis gratulierte stellvertretender Landrat Dieter Schaar und für die evangelische Kirchengemeinde Lanzendorf Pfarrerin Almut Weisensee. Werner Reißaus