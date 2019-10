Am Freitag, 18. Oktober, gibt die irische Songwriterin Lisa Canny mit ihrer Band um 20 Uhr ein Konzert im Lichtenfelser Stadtschloss. Neben traditioneller irischer Musik steht die junge Künstlerin dabei auch für andere Stilrichtungen wie Popmusik oder Hip-Hop. Der Vorverkauf für die Veranstaltung hat bereits begonnen. Karten sind bei der Tourist-Information am Marktplatz in Lichtenfels (Telefonnummer 09571/795101) erhältlich. Foto: privat