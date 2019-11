Songwriterduo aus San Diego in der Karibik-Bar

Am Donnerstag 28. November, spielt ab 20 Uhr die Gruppe "Black Market 3"in der Café-Bar Karibik. "Black Market 3" ist ein Songwriterduo aus San Diego/Kalifornien. Sie sind auf Europatournee und machen Halt in Kronach. Hardrock trifft Blues, so kann man die Musik kurz beschreiben, mit dabei haben sie ihr neues Album "Dashboard Jesus". red