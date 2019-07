Songs zum Ausklang im Freien

Die Realschule Coburg II veranstaltet am Mittwoch, 24. Juli, ihr erstes Open Air Konzert auf dem Hartplatz der Schule (Thüringer Straße 5). Unter dem Motto "Songs an einem Sommerabend" sind alle Interessierten herzlich eingeladen, ab 19.30 Uhr in entspannter Atmosphäre zwei Tage vor dem Ferienbeginn einen musikalischen Sommerabend zu genießen und das Schuljahr auf diese Weise ausklingen zu lassen. Die Schulband, das Bläserensemble und die Lehrerband werden einen bunten Mix aus der Rock-Pop-Schiene präsentieren. Cocktails, kalte Getränke, Popcorn und kulinarische Köstlichkeiten werden den Abend versüßen. Besucher können aber auch Picknick mitbringen, dazu Picknickdecke oder Klappstuhl. Der Eintritt ist frei. red