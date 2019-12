Songs von Rod Stewart bis zu Tom Waits

Am Sonntag, 15. Dezember, tritt "The Noble Savages" ab 16 Uhr im Pavillon der Stadtalm auf dem Lichtenfelser Weihnachtsmarkt auf. Das Duo mit Lisanne Melzer (Violine und Gesang) und Oliver Randak (Gitarre und Gesang) spielt handgemachte Musik zum Zuhören und Genießen - von Rod Stewart bis zu Tom Waits. Die für diesen Termin ursprünglich angekündigte Band "Nothing in Common" ist wegen Erkrankung leider verhindert. Foto: Stadt Lichtenfels