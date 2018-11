In Andy Langs Konzertscheune in Gefrees gastiert am Freitag, 30. November, um 20 Uhr Sofia Talvik aus Schweden.Unter dem Motto "A celebration of winter - lichtvolle Songs für die dunkle Zeit" bringt sie eine Mischung aus eigenen Weihnachtsliedern und winterlichen Coversongs zu Gehör. Zusammen mit Martin Zemke am Bass und Regina Mudrich an der Geige will sie die Zuhörer ins Land der Mitsommernacht entführen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Müller (Telefonnummer 09254/266). Weitere Informationen unter www.sofiatalvik.com. red