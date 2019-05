Am Donnerstag, 30. Mai, um 19 Uhr kommt das Stück "Und ihre Liebe war noch so frisch - Die Songs der großen Liedermacher" im Brückentheater im Kurpark zur Aufführung. Zum Inhalt: Die Alt-Achtundsechziger Uschi und Hans-Jürgen sind bestürzt über Brexit, Rechtspopulismus, Klimawandel und all die bewaffneten Konflikte. In ihrer Erinnerung reisen Sie zurück in die 60er und 70er Jahre, die große Zeit der Chansonniers und Barden. Damals zogen sie selbst mit der Gitarre und dem Akkordeon durchs Land und wollten die Welt verändern. Und ihre Liebe war noch so frisch und leidenschaftlich ...

Claudia Raab und Christoph Ackermann präsentieren mit Charme und Witz die Chansons der berühmten französischen und deutschen Liedermacher von Charles Aznavour bis Konstantin Wecker und nehmen das Publikum mit in eine Zeit voller Aufbruchsstimmung. Gesang, Text und Spiel: Claudia Raab, Christoph Ackermann. Karten sind im Kur- und Tourismus Service Bad Staffelstein, in der Schön Klinik und im Best Western Plus Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. red