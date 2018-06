Songandacht zum Thema Frieden

Einladung ergeht an die Bevölkerung zur Songandacht zum Thema "Friede: geschenkt - geteilt - gestaltet" am Sonntag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Dormitzer Kirche "Unsere Liebe Frau", bei schönem Wetter im Freien vor der Kirche. Veranstaltet wird die Andacht anlässlich des Jugendsonntags von der Regio-Runde Süd (Jugendausschuss auf Ebene des Seelsorgebereichs St. Augustinus), dem Referat für Glaubensbildung in der Region IV und dem BDKJ Forchheim. Die Songandacht ist eine moderne Form von Jugendgottesdienst. Die Hetzleser Jugendband wird diese musikalisch begleiten. Anschließend ist für Speis und Trank gesorgt. red