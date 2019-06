Song-Andacht im Pfarrgarten

Am Sonntag, 30. Juni, 19 Uhr, veranstalten die Regio-Runde Süd (Jugendausschuss auf Ebene des Seelsorgebereichs St. Augustinus) und der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) Forchheim eine Song-Andacht mit dem Thema "Alles ist jetzt" im Pfarrgarten von St. Augustin in Neunkirchen am Brand. Song-Andacht - das ist eine moderne, zeitgemäße Form von Jugendgottesdienst. Ein Lied aus den Charts gibt das Thema der Andacht vor und wird mit dem Evangelium verbunden. Es geht ums Nachdenken über das Leben, über das, was Hoffnung, Kraft und Sinn schenkt. Gebete, Texte, Lieder, Stille - das erwartet alle, die sich aufmachen und dabei sind. Die Song-Andacht wird von der Hetzleser Jugendband musikalisch begleitet. Für Speis und Trank ist danach gesorgt. red