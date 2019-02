Sonderöffnungszeiten fürs Volksbegehren

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" startet in die zweite Halbzeit. In dieser liegen die Sonderöffnungszeiten im Markt Burkardroth. Gerade für Berufstätige soll die Möglichkeit der Teilnahme verbessert werden. Das Rathaus Burkardroth öffnet zusätzlich am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr, und am Sonntag, 10. Februar, von 8 bis 9 Uhr. Ansonsten besteht noch von Montag, 11., bis Mittwoch, 13. Februar, jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr Eintragungsmöglichkeit. sek