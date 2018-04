Sondergebiet in Birkenreuth

Am Dienstag, 10. April, 19 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf eine öffentliche

Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Die Mitglieder beschäftigen sich unter anderem mit der Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018, mit der Beschlussfassung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2021 sowie mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplanentwurf "Sondergebiet Energiegewinnung" in Birkenreuth. red