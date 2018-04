Sonderführungen im Neuen Schloss

Am Wochenende bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage folgende Sonderführungen an: Neues Schloss Bayreuth: 7. April, 14.30 Uhr, "Das Neue Schloss von Friedrich und Wilhelmine - Eine Entdeckungsreise" mit Kornelia Weiß, Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt (inklusive Führung), Treffpunkt an der Museumskasse im Neuen Schloss; Familienführung: 8. April, "Der Natur auf der Spur - Kinder entdecken Garten-Kunst in Schloss und Park Fantaisie" mit Kornelia Weiß, für Kinder von sieben bis elf Jahren, Beginn um 14.30 Uhr, Anmeldung zwingend erforderlich an der Museumskasse Schloss Fantaisie (Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Telefon 0921/731400-11). red