Sonderführungen am Wochenende

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth -Eremitage bietet am Pfingstwochenende auf der Plassenburg folgende öffentliche Sonderführungen an: Samstag, 8. Juni, 14.15 Uhr: "Kanonen, Krieg und Kasematten - Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg"; festes Schuhwerk und warme Kleidung ist erforderlich, in den Kasematten herrschen kühle Temperaturen. Sonntag, 9. Juni, 14.15 Uhr: "Die Plassenburg zur Zuchthauszeit - Überreste, Bilder und Geschichten aus der Gefängniszeit der Plassenburg" mit Kastellan Harald Stark. Tickets für die Veranstaltung sind an der Museumskasse erhältlich, Treffpunkt ist jeweils am Brunnen im Schönen Hof. red