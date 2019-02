Rödental vor 18 Stunden

Sonderführung "Kunst im Exil"

Eine Abendöffnung im Europäischen Museum für Modernes Glas, Schlosspark Rosenau in Rödental, findet am Mittwoch, 13. Februar, von 17 bis 20 Uhr statt. Die letzte Abendöffnung in diesem Winter bietet n...