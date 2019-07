Am Sonntag, 7. Juli, um 16.30 Uhr findet eine Sonderführung in der Sophienhöhle und ihrer Umgebung statt. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Entstehung der Karsthöhlen und Tropfsteine der Fränkischen Schweiz und bekommen Einblicke in die Höhlenforschung. Im Umfeld der Sophienhöhle werden die Besonderheiten der Landschaft im oberen Ailsbachtal vorgestellt. Die Sonderführung mit dem Experten für Geoökologie Thomas Striebel ist geeignet für die ganze Familie. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Kassenhäuschen der Sophienhöhle, festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Dauer beträgt circa zwei Stunden. Kostenbeitrag: zwölf Euro Erwachsene, sechs Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Anmeldung unter Telefon 09202/9700440. red