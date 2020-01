Sonderführung im Opernhaus

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage bietet am Samstag, 1. Februar, um 9 Uhr wieder eine Themenführung "Zutritt verboten - Ein Blick hinter die Kulissen des Markgräflichen Opernhauses" an. Trittsicherheit, feste Schuhe und Kondition sind hierfür erforderlich. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt: Kasse Markgräfliches Opernhaus. Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre sind frei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zwingend erforderlich: persönlich oder telefonisch (0921/75969-22) an der Museumskasse im Markgräflichen Opernhaus. Pro Person können maximal vier Karten reserviert bzw. ausgegeben werden. red