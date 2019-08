Eine Sonderführung im Alten Schloss und im Park der Eremitage Bayreuth wird am Sonntag, 25. August, um 14 Uhr unter dem Motto "Wasser marsch! - Auf den Spuren der Wasserspiele des 18. Jahrhunderts" angeboten. Bei dem Rundgang stehen die barocke Wassertechnik in der Eremitage und zum Teil im Außenbereich im Mittelpunkt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich, sie ist täglich von 9 bis 18 Uhr unter Telefon 0921/7596937 möglich. Treffpunkt ist an der Kasse des Alten Schlosses. red