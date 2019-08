Sonderführung durch die Ausstellung

Am Sonntag, 11. August, ist die chinesisch-deutsche Kunstausstellung "Amplitude der Differenz" in der Villa Dessauer zum letzten Mal geöffnet. Der auf den Plakaten genannte Endtermin ist falsch. Um 15 Uhr wird der Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstler Oberfranken, Gerhard Schlötzer, durch die Ausstellung führen. Die Führung ist kostenlos, nur der Museumseintritt ist zu entrichten. Etwa 100 aktuelle Werke professioneller Künstler aus Franken und aus der Hauptstadt der chinesischen Provinz Yunnan, Kunming, treten in Dialog zueinander. red