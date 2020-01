Sonderführung an Dreikönig

Wegen des großen Interesses wird die aktuelle Ausstellung "Bauhaus im Badhaus" bis zum 19. Januar verlängert. Am Dreikönigstag bietet die Stadt Kulmbach nochmals eine Führung an. Wolfgang Schoberth, der maßgeblich an der Entstehung der Ausstellung beteiligt war, wird um 14 Uhr durch die Schau mit 60 Bildern Egon Engeliens führen.

Der Künstler gilt in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren als wesentlicher Vertreter der Moderne. Seine Werke werden bei internationalen Ausstellungen an der Seite von Schlemmer, Klee, Kandinsky und Feininger gezeigt. Von den Nazis als "entartet" bezeichnet, erhält Engelien Berufsverbot. Mit seiner Frau Inka, schlägt er sich zunächst in Posen, ab 1940 in Wien durch. Bei Kriegsende sucht er Zuflucht in Wildenstein und ab 1951 in Kulmbach. Nach dem Tod ihres Mannes 1967 vermacht die Witwe der Stadt den künstlerischen Nachlass. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, jeweils 13 bis 17 Uhr. W. S.