Sonderbare Früchte inmitten der Zwetschgen

Der Zwetschgenbaum der Familie Schlereth in Oehrberg trägt sonderbare Früchte. Anneliese Schlereth wollte ihren Augen nicht trauen, als sie in ihrem Garten zugange war. Sie entdeckte zwei Kürbisse in der Krone des Baumes, die sich inmitten der Zwetschgen scheinbar sehr wohl fühlen und wachsen und gedeihen. Natürlich kam das nicht von ungefähr. Die Reste der Kürbisse für die Suppe landeten im Herbst nämlich nicht im Komposter, sondern auf dem offenen Komposthaufen. So konnte die Pflanze diese etwas außergewöhnliche Rankhilfe in Anspruch nehmen. Foto: ksg/Gabriele Sell