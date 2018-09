Sonderausstellung noch bis Ende September

Bis einschließlich Sonntag, 30. September, kann in den Museen Schloss Aschach die diesjährige Sonderausstellung "Wenn die Alten erzählen" besichtigt werden. Die multimediale Ausstellung wurde vom "Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialektes e.V." konzipiert und befasst sich mit Dialekt und Lebensart in Unterfranken.

In der Ausstellung "Wenn die Alten erzählen" berichten Menschen aus der Region Werntal-Bachgrund vom Leben mit der Natur, vom Alltag in der Dorfgemeinschaft sowie von Haushalt, Landwirtschaft und Handwerk. Anschaulich und authentisch sprechen sie über ihre Kindheit, die Jugend, das Erwachsensein und sparen auch das Älterwerden nicht aus. Anhand von vier Audio- und Videostationen geben sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse an die Besucherinnen und Besucher weiter.

Thema Dialekt

Eine weitere Medienstation liefert Informationen zum Thema "Dialekt" aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Das Mundartlexikon "Wos haste gsocht - oder das weggeworfene Gut" aus dem Jahr 1988 erklärt viele mundartliche Begriffe an einer Lesestele. Zum Mitmachen lädt die "Poststation" ein. Hier können Gäste ihr persönliches Dialekt-Lieblingswort versenden. Ergänzt wird die Ausstellung mit Objekten aus dem Sammlungsbestand der Kultur- und Heimatpflege des Bezirk Unterfranken sowie durch eine Fotoserie.

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 30. September, in der Museumsscheune von Schloss Aschach bei Bad Kissingen zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags 14 bis 17 Uhr sowie sonntags 11bis 17 Uhr. red