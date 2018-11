Sonderausstellung im Museum

Im Rahmenprogramm der Sonderausstellung des Henneberg-Museums "Bals + Bals. Vater + Tochter. Eine Münnerstädter Künstlerfamilie" hält Stadtarchivar Klaus-Dieter Guhling am Donnerstag, 22. November, einen Vortrag über das Thema "Der Münnerstädter Maler Ignaz Bals und seine Zeichnungen lokaler Szenen". In diesen Zeichnungen zeigt sich das ganze Können von Ignaz Bals. In liebevoller Weise, aber auch mit bissigem Humor porträtierte er seine Mitbürger und das Leben im Münnerstadt des 19. Jahrhunderts. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Henneberg-Museum in Münnerstadt. sek