Sonderausstellung im Höchstadter Stadtturm

Von der Brasilienexpedition vor 200 Jahren hat Ritter von Spix über 1000 Tierpräparate mitgebracht, davon 40 Affenpräparate, die heute noch in der Zoologischen Staatssammlung München aufbewahrt werden. Die meisten sind sogenannte Typenexemplare und damit gewissermaßen der Urmeter ihrer Art. Zum Jubiläum der Brasilienexpedition hat die Kunstlergruppe um Barbara Ruppel diese Affenpräparate detailgetreu porträtiert. Diese Zeichnungen stellen nicht nur eine zoologische, sondern gleichermaßen auch eine kulturhistorische Dokumentation dar. Ergänzt wird die Ausstellung "Der Ritter und seine Affen" durch Exponate und Informationstafeln der Universität Erlangen, die die Brasilienexpedition dokumentieren. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung findet statt am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Stadtturm in Höchstadt. Die Ausstellung ist aber jetzt schon bis Sonntag, 25. August, jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr zu besichtigen. red