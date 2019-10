Sonderausstellung im Heimatmuseum geht zu Ende

Am Weisendorfer Markttag, 6. Oktober, ist von 14 bis 17 Uhr auch das Heimatmuseum geöffnet. Dort kann ergänzend zur Dauerausstellung eine Präsentation zum Dreißigjährigen Krieg zum letzten Mal besichtigt werden. Josef Wirtz hat die Ausstellung mithilfe von Bildtafeln aus dem Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld ausgearbeitet und sie mit weiteren Objekten ergänzt. Er führt am Sonntag auch noch einmal durch die Ausstellung.

Der Prager Fenstersturz im Jahr 1618 war der Auslöser für den Dreißigjährigen Krieg, der ganze Landstriche im Deutschen Reich entvölkerte. So ist der ehemalige Ort Lueg zwischen Weisendorf und Hammerbach vollständig von der Landkarte verschwunden. Der Krieg wird in mehrere Phasen eingeteilt, den Böhmisch-Pfälzischen Krieg (1618-1623), den Dänisch-Niedersächsischen Krieg (1625-1629), den Schwedischen Krieg (1630-1635) und den Französisch-Schwedischen Krieg (1635-1648).

In diesen Jahren hatte auch Weisendorf schwer zu leiden. Am 23. Januar 1639 schrieb der Weisendorfer Schlossherr, Wolf Dietrich Truchsess von Wetzhausen, an Hans Wilhelm Gießen von Gießenberg, markgräflicher Hauptmann in Neustadt a.d. Aisch. Daraus ist ersichtlich, dass in Weisendorf, nachdem der Ort fünf Jahre verödet war, an der Jahreswende 1638/1639 wieder zwei Familien ansässig waren, ein Schmied und ein Zimmermann. Neben dem Schlossherrn lebte in Weisendorf auch der evangelisch-lutherische Pfarrer Adam Grimme, der sich über Einträge im Kirchenbuch von 1615 bis 1639 (mit Unterbrechung von 1632 bis 1638) nachweisen läßt.

Im Westfälischen Frieden des Jahres 1648, nach dem Dreißigjährigen Krieg, richtet sich die Ordnung kirchlicher Angelegenheiten nach dem Normaljahr 1624. Zu diesem Zeitpunkt waren die Freien Reichsstädte Nürnberg und Bad Windsheim, aber auch die Adeligen wie die von Seckendorff, Truchsess von Pommersfelden und Egloffstein längst evangelisch-lutherisch geworden. Auch die Kirche in Weisendorf war durch die von Seckendorff evangelisch-lutherisch geworden.