Sonderausstellung im Advent: "Schneemann, Schneemann, kalter Mann!"

Kalte Gesellen sind ab Samstag, 1. Dezember, bis Samstag, 6. Januar, im Pfalzmuseum Forchheim zu Besuch: In der Adventszeit verschönern die Sonderausstellungen "Schneemann, Schneemann, kalter Mann!" und die Eisenbahnausstellung "Winterzauber" mit der großen Lehmann-Eisenbahn die festlich geschmückte Kaiserpfalz.

Wie präsentierte sich eigentlich der Schneemann im Laufe der Zeit? Dieser Frage geht die Sonderausstellung nach. Das Pfalzmuseum zeigt die weltweit umfangreichste - mehr als 3000 Exemplare - Sammlung von Cornelius Grätz aus Reutlingen über den sehr beliebten, aber dennoch immer auch kurzlebigen Gesellen. War dieser Ende des 18. Jahrhunderts groß und unnahbar, abweisend und furchterregend, ist der Schneemann heutzutage charmant lächelnd. Die Ausstellung zeigt die Motivgeschichte vom grimmigen Mann aus Schnee für draußen hin zum kuscheligen Plüsch-Schneemann für innen. Schnee bringen dieses Jahr auch die Modellbaufreunde Forchheim in die große Messeanlage mit der Lehmann-Eisenbahn (LGB). Auf rund 60 Quadratmetern drehen Dampfloks in Spur G und Spur H0 ihre Runden. Eine Eisprinzessin und ein kleiner Eisbär verstecken sich auf der Anlage und harren solange aus, bis die Kinder die Figuren gefunden haben. Zur Belohnung gibt es dann eine kleine Überraschung. Die großen Züge in Spur "G" fahren durch die Schneegebiete und locken zur Rundfahrt mit dem Smartphone und der Digitalkamera. Im Erdgeschoss starten und landen jede Stunde Modellflugzeuge mit entsprechender Geräuschkulisse. Gerne können die Besucher eigene LGB- und Piko-Fahrzeuge und auch H0-Märklin-Loks auf der Anlage fahren lassen.

Auf einem Playmobil-Spielfeld mit Kristallpalast und Polarstation können Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen. In den Vitrinen werden Exponate zum Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ausgestellt. Ansprechpartner der Modellbaufreunde Forchheim stehen während der Ausstellung zur Verfügung.

Für den guten Zweck betreibt der Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Forchheim, an den Adventswochenenden das Adventscafé: vom 1. bis 23. Dezember freitags von 15 bis 18.30 Uhr und samstags und sonntags von 13 bis 18.30 Uhr im Gewölbekeller. Die "Lebende Krippe" ist vom 1. bis zum 24. Dezember im Pfalzgraben zu sehen. Schafe, Ziegen und weitere Tiere geben ein beschauliches Bild rund um die Figuren Maria und Josef im Stall (täglich 11 bis 20 Uhr, Eintritt frei).

Es gelten Sonderöffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 13 bis 18.30 Uhr. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie an Neujahr sind die Ausstellungen geschlossen. Der Eintritt beträgt zwei Euro, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. red