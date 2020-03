Sonderausleihe der Unibibliothek ist eingestellt

Wie die Pressestelle der Universität Bamberg mitteilt, sind derzeit alle Teilbibliotheken der Hochschule bis einschließlich 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Grund ist eine Anordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Wer seit der Schließung der Universitätsbibliothek in begründeten Ausnahmefällen für Prüfungsvorbereitungen oder Abschlussarbeiten Bücher oder andere Medien dringend benötigt, konnte bislang nach einer Online-Bestellung eine kontaktfreie Sonderausleihe mit einem individuellen Abholtermin vereinbaren. Selbst diese Regelung ist aufgrund einer weiteren Anweisung des Wissenschaftsministeriums ab sofort nicht mehr möglich.

Die Universitätsleitung hat nun mit der Universitätsbibliothek eine Notfalllösung vereinbart, um zumindest in unaufschiebbar dringenden Fällen, wie beispielsweise zur Einhaltung von Terminen zur Abgabe von Veröffentlichungen oder Abschlussarbeiten, Literatur zur Verfügung stellen zu können. Hierbei muss es sich ausschließlich um fallspezifische und individuelle Lösungen handeln, die einzeln geprüft und umgesetzt werden.

Mitarbeiter der Universitätsbibliothek würden sich zum Beispiel darum bemühen, Bücher per Post oder Hauspost zu verschicken oder benötigte Bücher beziehungsweise Buchauszüge als E-Book oder als Scan unter Beachtung des Urheberrechts zur Verfügung zu stellen. Betroffene Wissenschaftler sowie Studierende, die diesen Notfalldienst in Anspruch nehmen möchten, können dazu per E-Mail an die jeweilige Teilbibliothek einen begründeten Antrag stellen.

"Wir verstehen die Entscheidung des Wissenschaftsministeriums, die dazu dient, Benutzer sowie Mitarbeiter zu schützen und die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Gesundheit aller Beteiligten hat auch für uns absolute Priorität", sagt Universitätspräsident Prof. Godehard Ruppert. "Und zugleich sehen wir uns in der Pflicht, unsere Wissenschaftler so gut es geht zu unterstützen und unseren Studierenden einen erfolgreichen Studienabschluss in einem überschaubaren Zeitrahmen zu ermöglichen."

Die Universitätsleitung dankt den Mitarbeitern der Universitätsbibliothek, die diese Notfallausleihe ermöglichen: "Wir sind uns bewusst, dass diese individuelle Regelung einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeutet, und schätzen dieses Engagement sehr."

Auf der Homepage http://www.uni-bamberg.de/ub informiert die Universitätsbibliothek Bamberg tagesaktuell über weitere Änderungen sowie darüber, welche Serviceleistungen sie weiterhin anbieten kann. red