Sonderausgabe erhältlich

Gerade ist eine Sonderausgabe des Veranstaltungskalenders erschienen, in der neue Wege und Möglichkeiten aufgezeigt werden, den Alltag trotz Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkungen sinnvoll zu gestalten. Er liegt im Eingangsbereich der Einrichtung, Oberer Bürglaß 3, und an diversen anderen Örtlichkeiten im Stadtgebiet zum Mitnehmen aus. Das Exemplar kann aber auch online unter www.awo-treff-coburg.de abgerufen werden oder ist auf Wunsch auch per E-Mail erhältlich.

Während der Corona-Krise bietet das Awo-Mehr-Generationen-Haus außerdem einen Newsletter-Service an. Auf Wunsch können sich Interessenten die neuesten Infos an ihre E-Mail-Adresse schicken lassen. Sie werden regelmäßig zu aktuellen Themen des Hauses informiert, wie über neue Angebote, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, Kontaktmöglichkeiten oder bekommen einfach mal ein Rezept zum Ausprobieren geschickt. Darüber hinaus bietet die Fachstelle für pflegende Angehörige weiterhin ihre Dienste in beschränktem Rahmen an. Pflegende Angehörige haben die Möglichkeit, sich telefonisch Rat und Unterstützung zu holen. Hier können Fragen rund um die Pflegeorganisation, -finanzierung, Antragstellung oder Entlastungsmöglichkeiten besprochen werden.

Telefonische Beratung

In besonders dringenden Einzelfällen sind, unter Beachtung der Maßgaben des Infektionsschutzgesetzes, auch Hausbesuche möglich. Termine für eine telefonische Beratung können von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 09561/70538-12 vereinbart werden. Außerhalb dieser Sprechzeiten können Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (unter Angabe einer Telefonnummer) hinterlassen werden. red