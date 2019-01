Sonderaktion der Kleiderkammer

Am Dienstag, 5. Februar, führt die Kleiderkammer des Caritasverbandes Forchheim von 10 bis 16 Uhr (durchgehend geöffnet) eine große Sonderaktion von Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung durch. Die Aktion findet im Erd- und Untergeschoss des Caritashauses in der Birkenfelderstraße 15 in Forchheim statt. Die Öffnungszeit der Kleiderkammer am Donnerstag, 7. Februar, entfällt. red