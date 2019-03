Sommerzeit am Wertstoffhof

In der Nacht zum 31. März endet die Winterzeit und die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Der Wertstoffhof in der Glender Straße hat ab Dienstag, 2. April, wieder eine Stunde länger geöffnet und ist von Dienstag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr erreichbar. Die Annahmezeiten am Problemmüllmobil ändern sich mit der Sommerzeitumstellung nicht mehr. Künftig kann man Problemmüll ganzjährig immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr an den Sammelplätzen abgeben. An welchem Standort man das Problemmüllmobil vorfindet, kann man hier einsehen: www.ceb-coburg.de/04_Stadtreinigung-Abfall/Abfallentsorgung-Recycling/problemmuellkalender.php. red