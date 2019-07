Sommerwanderung mit Betriebsbesichtigung

Die Verbände für landwirtschaftliche Fachbildung Kulmbach und Kronach laden am Sonntag, 14. Juli, zu einer gemeinsamen Sommerwanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Gastwirtschaft Hanna in Fröschbrunn, am Ortseingang von Kronach (an der B 85, kommend von Kulmbach). Familie Hanna führt eine Bio-Landwirtschaft mit Hähnchenaufzucht und Angusrindern, eine Gastwirtschaft und eine Sommerrodelbahn. Herr Hanna wird durch seinen Betrieb führen. Nach dem Mittagessen in der Gastwirtschaft geht es um circa 13.30 Uhr weiter in Richtung Kulmbach. Um 14 Uhr folgt eine Betriebsbesichtigung bei Familie Münch, Kirchleus 48. Diese bewirtschaftet einen Betrieb mit Milchkühen im Offenstall, sie baut Christbäume an und hat ein Milchlädla. Anmeldungen nimmt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach bis 10. Juli unter Tel. 09221/50070 (vormittags) entgegen. red