Die Freunde der Geselligkeit führen am Samstag, 22. Juni, eine Sommerwanderung durch. Ziel ist der Biergarten der Brauerei Hummel in Prächting. Treffpunkt für alle Wanderer ist an der Kreuzkapelle in Bad Staffelstein um 14.30 Uhr (nur bei Wanderwetter). Wer nicht laufen kann oder will, kann ab 16.15 Uhr direkt nach Prächting kommen. Plätze sind reserviert. Gäste sind willkommen. red