Sommerträume der Künstler

Die Sommerausstellung der Künstlergruppe mit dem Titel "Sommerträume" findet vom heutigen Freitag bis zum 7. Juli im Kunstraum des Kunst- und Kulturvereins, Langenzenner Straße 1, statt. Die Vernissage ist heute ab 19 Uhr. Die Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juli, von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, von 14 bis 18 Uhr. Aussteller sind Bernhard Belzer, Doro Boegner, Lindy Fick-Meyer, Irene Hetzler, Ilonka Münsterer-Maar, Steffi Teltschik, Alex Czoppelt, Monika Preller, Monika Roth, Marianne Kriegel, Russell Lestrange, Maria Mawassi, Dani Alshebany und Kurbaj Thaer. Foto: privat