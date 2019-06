Sommerspaß garantiert mit dem Ferienpass: Angebote ab 7. Juli

Mit etwa 700 Angeboten wartet der Kreisjugendring in diesem Sommer in seinem beliebten Ferienpass auf. "Unser Ferienpass ist wieder zweigeteilt", erklärt Kreisjugendpflegerin Melanie Dippold, in deren Händen die Organisation auch in diesem Jahr lag.

"Der erste Teil bietet viele Ermäßigungen für Kinder und deren Familien, etwa in Museen, Schwimmbäder, Zoos oder Sportanlagen." Im zweiten Teil finden sich die Aktionen aus den Bereichen Natur und Tiere, Sport und Radtouren, Kreatives und Handwerkliches, Musik, Technik usw. Sogar einen Zauberkurs wird es geben, und zwar in den Räumlichkeiten der Sparkasse - das Geld dürfe dabei natürlich nicht weggezaubert werden.

"Wir haben auch wieder einige attraktive Tagesfahrten im Angebot", sagt Melanie Dippold. Ob ins Freizeitland Geiselwind, in den Freizeitpark "Belantis", ins Rutschenparadies "Galaxy" oder ins Freizeitbad "Palm Beach" : Da ist für jeden etwas dabei.

Als neuer Veranstalter ist in diesem Sommer der Jagdschutz- & Jägerverein Kulmbach mit an Bord und bietet einen geführten Ausflug in den Wildpark Schloss Tambach an.

Für Kinder, deren Eltern keinen oder nicht so lange Urlaub haben, steht eine tägliche Ferienbetreuung von jeweils 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. "Entweder wird das durch Horte oder durch Aktionen im Rahmen von ‚Alte Spinnerei für Kids' abgedeckt." Da das Jugendzentrum wegen Umbaumaßnahmen seinen Standort in der Alten Spinnerei vorübergehend aufgeben musste, finden diese Kreativaktionen im B-Bau des MGF-Gymnasiums im Oberen Stadtgässchen statt. "Toll ist, dass wir dort auch ein Außengelände zur Verfügung haben", sagt Melanie Dippold.

Wer gern für ein paar Tage verreisen möchte, für den stehen verschiedene Zeltlager zur Auswahl, zum Beispiel das Zeltlager am Rauschenberg. "Wir fahren mit dem Fahrrad hin, unser Gepäck wird separat transportiert", erklärt Jannik Wagner, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisjugendrings.

Vor Ort gebe es dann Schwimmbadbesuche, Spiele, Lagerfeuer und Ausflüge. "Ein Zelt zum Schlafen ist mitzubringen, ansonsten gibt es ein großes Gemeinschafts- und Küchenzelt."

Natürlich dürfen auch Aktionen mit Oberbürgermeister Henry Schramm und Landrat Klaus Peter Söllner nicht im Ferienprogramm fehlen. Der OB baut mit den Kindern ein Insektenhotel auf dem Naturlehrpfad am Rehberg, und der Landrat begibt sich mit den Kindern auf die Suche nach dem Berggeist im Besucherbergwerk Kupferberg.

"An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich für das Engagement aller Organisatoren und Veranstalter bedanken, das Angebot ist qualitativ sehr hochwertig", sagte der Landrat am Donnerstagvormittag bei der Vorstellung des neuen Ferienpasses. "Es ist mir ein Anliegen, diese Top-Jugendarbeit auf hohem Niveau zu erhalten, und das Geld, was wir in die Jugendarbeit stecken, ist richtig angelegt." Für ihn sei eine gute Jugendarbeit auch Prävention, denn "jeden Euro in der Jugendarbeit kann ich vielleicht in der Jugendhilfe sparen."

Der Ferienpass ist vom 7. Juli bis zum Ende der bayerischen Sommerferien am 9. September 2019 gültig. Das bedeutet, dass man auch schon vor den Sommerferien in den Genuss zahlreicher Ermäßigungen kommen kann.

Der Ferienpass kostet für beide Teile 3,50 Euro und ist an den folgenden Verkaufsstellen zu erwerben: In allen Rathäusern bzw. Gemeindeverwaltungen des Landkreises Kulmbach, in der Tourist-Information Kulmbach, in den Geschäftsstellen der Bayerischen Rundschau sowie im Landratsamt Kulmbach. Anmeldungen sind je nach Anbieter telefonisch oder per Internet ab 1. Juli möglich, manchmal muss man sich auch gar nicht anmelden.

Für die Angebote von Landkreisjugendarbeit/Kreisjugendring Kulmbach ist das Anmeldeverfahren auf die Anmeldung über das Internet ausgerichtet. Die Eltern müssen sich einmal registrieren und bekommen ein persönliches "Benutzerkonto".

Nach der Anmeldung haben die Eltern sofort die Bestätigung, ob es mit der Anmeldung verbindlich geklappt hat. "Auch hat man immer im Überblick, für welche Aktionen das Kind angemeldet ist", sagt Melanie Dippold. Unter www.kjr-ku.de gibt es weitere Infos.